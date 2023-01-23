Karabük'te 10 bin öğrenciye yemek verilecek

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk dönem 3 bin öğrenciye sıcak yemek verdiklerini söyledi. İkinci dönemde bu sayısının 10 bin 426'ya çıkarılacağını ifade eden Akbaş, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz şuanda ara tatilde 15 inşallah dinlenecekler. 6 Şubat itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine tekrar başlayacağız. Hem akademik başarı hem sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz hem de ödevlerimizle ilgili ikinci dönem kaldığımız yerden iyi bir planlamayla devam edeceğiz. 6 Şubat itibariyle okullarımızda yemek hizmetine devam edeceğiz. Birinci dönemde 3 bin öğrencimize yemek veriyorduk, 6 Şubat itibariyle Bakanımız Mahmut Özer'in talimatlarıyla ilimiz genelinde ana okullarında, ana sınıflarında, pansiyonlu okullarımızda, taşımalı gelen öğrencilerimizin okullarında da tüm öğrencilerimize yemek vermeyi planlıyoruz. İlk denem 3 bin öğrencimize yemek vermiştik, ikinci dönem itibariyle de 10 bin 426 öğrencimize inşallah sıcak öğle yemeği vermeyi planlıyoruz. Yavrularımızın okullarda daha rahat bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl da bu sayımızı 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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