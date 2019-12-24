Karabük'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi'nde oturan Fazlı Özçelik (51) ile eşi Fatma Özçelik (47) ve kayınvalidesi Hamiyet Topsakaloğlu (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark etti.

Fazlı Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, 3 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulanan üç kişinin kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlenenlerden Fazlı Özçelik'in Diyanet-Sen Karabük Şube Başkanı olduğu belirlendi.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı

