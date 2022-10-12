Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01.15 sıralarında merkeze bağlı Yeşil Mahalle Özgür Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Sarıipek apartmanında meydana geldi. Apartmanın üçüncü katında kiracı olarak oturan Galip Durdu'nun dairesinde patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlama ile irkilen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde 112, AFAD, İtfaiye ve Doğal gaz ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada Galip Durdu'nun ellerinde yanıklar oluşurken, patlamanın şiddeti ile yan binanın yıkılan duvarları sonucu Uğur Dinçer, Emine Dinçer ve 10 yaşındaki kızları Erva Dinçer moloz yığınlarının arasında kalarak yaralandı. Kendi imkanları ile apartmandan çıkmayı başaran yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.