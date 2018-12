Karabük'te 5 gol

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kaan Çalışer, Murat Altan

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda, Can, Ali Kemal, Abdullah, Berk, Batuhan (Arif dk. 73), Emre, Ahmet, Hüseyin, Yusuf

Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Sezer, Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz (Tisdell dk. 44), Recep Niyaz, Burak Çalık (Seddar dk. 87 ?), Furkan Şeker,, Kerem Can, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (dk. 46 Burak Altıparmak)

Yedekler: Asil Kaan, Muhammed, Gökhan, Cenk

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Yusuf (dk. 25), Berk (dk. 46) (Karabükspor), Recep Niyaz (dk. 3), Ziya Alkurt (dk. 15), Burak (dk. 23) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Ali Kemal, Berk, Batuhan, Emre, Yusuf, Ahmet (Karabükspor), Recep Niyaz (Denizlispor)

(Çetin Uzunkara - Fatih Ünlü - Yasin Erdem/İHA)