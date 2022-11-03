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Karabük'te bıçaklı kavga: Ağabey ve kardeşi yaralandı

Karabük'te bıçaklı kavga: Ağabey ve kardeşi yaralandı
Karabük'te bıçaklı kavga: Ağabey ve kardeşi yaralandı

Karabük'te yabancı uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Karabük'te bıçaklı kavga: Ağabey ve kardeşi yaralandı - Tıkla İzle

Olay 100. Yıl Mahallesi, 1002 No'lu Caddede meydana geldi. B.G. (20) ve B.G.(21) isimli yabancı uyruklu şahıslar kafede oturdukları sırada yanlarına gelen ve aralarında husumet bulunan O.E.İ. (21) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.E.İ yanında bulunan bıçakla tartıştığı ağabey ile kardeşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Rıdvan Bostancı -Yasin Erdem
 

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