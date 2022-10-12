Karabük'te bir binada yaşanan patlamanın dehşeti gündüz ortaya çıktı

Olay, dün gece yarısı merkeze bağlı Yeşil Mahalle Özgür sokakta bulunan 4 katlı Sarıipek apartmanın üçüncü katında meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre mutfak kısmında doğalgazdan kaynakladığı düşünülen patlamada biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Gece yarısı meydana gelen patlama sonrası can kaybının yaşanmadığı olayından ardından adeta harabeye dönen bir birine bitişik daireler günün ilk ışıkları ile havadan görüntülendi.

Yasin Erdem

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