Karabük'te Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 oldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Celal Ünal yaşam mücadelesini kaybetti. Ramazan Bayramı öncesi vaka sayısının sıfırlandığı kentte 1 Haziran 2020 tarihinden sonra girilen normalleşme sürecinin ardından bugüne kadar korona virüse yakalanan vatandaşlardan 11 kişi öldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını başlangıcı olan Mart ayından Mayıs ayları arasında 180 vakanın bulunduğu kentte 10 vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Böylece kentte Covid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 21 oldu.

Öte yandan Kurban Bayramı itibariyle korona virüs vakalarının bulunduğu 3 köy karantina altına alınırken, 100'ün üzerinde vatandaşta korona virüs tespit edildiği öğrenildi.

Rıdvan Bostancı

