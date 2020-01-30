Karabük'te depreme dayanıksız 6 okul için yıkım kararı verildi

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Karabük'te, yapılan incelemeler sonrası Karabük'te Fevzi Çakmak Ortaokulu ile Şehit Cevdet Çay ilkokulu ile Safranbolu'da Şehit Atilla Bodur İlkokulu, Kız Meslek lisesi ek binası, Yazıköy ilköğretim ve Zatiar İlkokulu ek binası olmak üzere toplam 6 okula yıkım kararı verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır bu noktada çalışma yapıldığını ve ikinci yarı öncesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası yıkım kararı verilen okullardaki öğrencilerin en yakın okullara nakillerinin yapılacağını ve bu nedenle bazı okulların ise ikili eğitim öğretime geçeceğini bildirdi.

Karabük İl Milli eğitim Müdürü Mehmet Vargeloğlu ise Karabük'te 2, Safranbolu'da ise 4 olmak üzere toplam 6 okula yıkım kararı çıktığını kaydederek, “Tedbirler kapsamında bu okulların uygun ve yakın olan okullara taşıyacağız. Bazı okullar ikili eğitim öğretim yapacak. Karabük'te yıkım kararı alınan Fevzi Çakmak Ortaokulu aynı bahçede yer alan İlkokul binasına, Beşbinevler Şehit Cevdet Çay ortaokulu ise Şehit Ömer Lütfü Özaytaç ilkokuluna taşınacak. Safranbolu'da ise yıkım kararı verilen Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu ise Atatürk Anadolu lisesine, Cemil Meriç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokul ek binasına, Zatiar İlkokulu ek binası aynı bahçe içinde yer alan ortaokul binasına, Yazıköy İlköğretim okulu ise aynı köyde bulunan Sağlık Meslek lisesi binasına taşınacak. Yıkım kararı verilen okullarımızdaki öğrencilerimiz 2020 -2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine belirlediğimiz okullarda devam edecek” dedi.

Vargeloğlu, ayrıca Karabük'te depreme dayanaksız olan birçok okulun daha önce yıkarak yerine yenilerini yaptıklarını da kaydederek, “Türkiye 81 il içinde en az problemli ilk üç ilden bir tanesiyiz. Bu uygulama sadece Karabük'e özgü bir durum değil tüm Türkiye genelinde yapılıyor. Yıkım kararı verilen okulları da hızlı bir şekilde yıkarak daha donanımlı yeni okulların inşaatına başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Yasin Erdem

