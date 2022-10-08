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Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu

Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu
Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu

Karabük’te iki günde kaybolan 6 kişi ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre saat 16.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarda Karabük'ün Eflani ilçesi Kutluören köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda mantar toplayan Doğan Ailesi'nin kaybolduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, yapılan arama çalışmaları sonucu kalıp üç kişiye sağ olarak ulaştı. Öte yandan Karabük'te son iki günde kayıp ihbarında bulunulan 6 kişi ekiplerce bulundu.

Yasin Erdem
 

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