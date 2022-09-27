Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza, Ankara-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağında meydana geldi. A.D. sevk ve idaresindeki 78 AAT 180 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 14 AAP 920 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada C.B.(59), E.D (28), A.D.(6 Aylık), A.D.(53), A.A.D.(3), A.D.(62) ve F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı







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