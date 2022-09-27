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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si bebek 6 kişi de yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Ankara-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağında meydana geldi. A.D. sevk ve idaresindeki 78 AAT 180 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 14 AAP 920 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada C.B.(59), E.D (28), A.D.(6 Aylık), A.D.(53), A.A.D.(3), A.D.(62) ve F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı



 

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