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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 78 AB 825 plakalı otomobil, Şenol T. idaresindeki 67 ZS 609 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Şenol T. ve yanındaki Tuncay T. ile 78 AB 825 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ahmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıdvan Bostancı

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