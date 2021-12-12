İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te iki samanlık ve müştemilat alevlere teslim oldu

Karabük'te iki samanlık ve müştemilat alevlere teslim oldu
Karabük'te iki samanlık ve müştemilat alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki samanlık ve müştemilat kül oldu.

Karabük'te iki samanlık ve müştemilat alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Olay, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Bedil köyünde meydana geldi. İsmet Biçer'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan Kadir Yıldız'a ait samanlık ve müştemilata da sıçradı. Yangını fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki samanlık ve müştemilat küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı
 

İLGİLİ HABER
Esenyurtta plastik fabrikasında yangın! Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın!
İLGİLİ HABER
Apartman yangınında mahsur kalan 2si bebek 14 kişi merdivenli araçla kurtarıldı Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenli araçla kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Samsunda ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı Samsun’da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.