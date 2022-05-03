Karabük'te iki trafik kazası: 7 yaralı

Karabük Öğlebeli kavşağında Necati Yılmaz idaresindeki 06 KG 543 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Murat Emre Evgin idaresindeki 78 BD 567 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Evgin ile diğer otomobilde bulunan yaralı yolcu Ferdane Yılmaz, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen diğer kaza ise Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Hasan Doğan Tesisleri istikametinden, hastane istikametine seyir halinde olan sürücü A.T. sevk ve idaresindeki 06 ENH 26 plakalı aracıyla hastane kavşağına geldiği esnada aracının sağ arka yan kısımları ile Şirinevler Cami istikametinden gelip İmam-Hatip Okulu istikametine seyir halinde olan sürücü G. Y. sevk ve idaresindeki 34 BBC 04 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 06 ENH 26 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ve 34 BBC 04 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih Ünlü - Yasin Erdem