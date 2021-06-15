Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu uyarının ardından Karabük'te sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde belli aralıkla devam etti. 75. Yıl Mahallesi Mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde de bazı ev ve bahçeleri su basarken duruma tepki gösteren vatandaşlar, su baskını ile lağım ve çamur dolan evlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü belirtilirken, biriken suyu tahliye etmek için yapılan çalışma sırasında ise belediye ekipleri doğalgaz borusunu patladı.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem



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