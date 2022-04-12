Karabük'te nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıkların düşerek kar yağışı tahmini yaptığı Karabük'te gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 10 santimetrenin üzerinde kar yağışının olduğu kentin yüksek kesimlerinde çiçek açan ve yeşeren ağaçlar yeniden beyaz örtüye bezendi.

Karabük - Bartın Karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde sabah karşı etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, zaman zaman güneşinde yüzünü gösterdiği bölgede beyaz örtüyle kaplanan eşsiz doğa ise havadan dron ile görüntüledi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yasin Erdem