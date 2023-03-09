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Karabük'te otomobil takla attı: 4 yaralı

Karabük'te otomobil takla attı: 4 yaralı
Karabük'te otomobil takla attı: 4 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahyalar köyü mevkiinde meydana geldi. Hanife Yurtseven (30) idaresindeki16 R 1867 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile Ayşe (27), Melih (13) ve Hamza Yurtseven (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı

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