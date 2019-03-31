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Karabük'te Rafet Vergili 3. kez başkanlığı kazandı

Karabük'te Rafet Vergili 3. kez başkanlığı kazandı
Karabük'te Rafet Vergili 3. kez başkanlığı kazandı

Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin mevcut Belediye Başkanı Rafet Vergili, üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı. Karabük'ün ilçelerinde ise Eskipazar, Yenice ve Yortan beldesi MHP'li belediyelere geçerken, Safranbolu CHP, Eflani ve Ovacık ilçesi ise AK Parti'de kaldı.

Karabük'te seçim zaferini üçüncü kez kazanmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Rafet Vergili, kent meydanında toplanan partililerle birlikte kutlama yaptı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Vergili, "Üçüncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden sizlere vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz.

Biliyoruz ki Karabük'te bütün partiler bize oy verdi. Bütün partilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların oyu ile bütün Karabüklülerin, Karabük ittifakı ile seçilmiş bir başkanı olarak onlara da saygımı sunuyorum. Üç aylık seçim süreci içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Teşekkür ederim.

Bugünden itibaren sizlere vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini tanzim edeceğiz. 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizi manevi duygularla, dualarla destekleyen dostlarıma, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem Karabüküme hayırlı olması dileklerinde bulunuyorum" dedi. 

Yasin Erdem


 

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