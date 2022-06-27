İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük'te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor

Karabük'te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor
Karabük'te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur sonrası derelerde yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ederken, heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.

Karabük’te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı uyarı verdiği illerden Karabük'te sağanak etkisini sürdürüyor. Öğle saatleri itibarıyla Yenice ilçesinde belirli aralıklarla yağan yağmur sonrası ırmak ve derelerdeki su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi'nde suya doyan toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yenice-Zonguldak ile Yenice-Karabük karayollarında da yaka sellerinden dolayı ulaşımda aksamaların meydana geldiği öğrenildi.

Rıdvan Bostancı - Dilek Kocabaş - Çetin Uzunkara

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.