Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı!!

Kaza, Karabük-Eskipazar D-755 karayolu Cumayanı sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Y. idaresindeki 78 BT 941 plakalı kamyonu ile kavşağa giriş yaptığı sırada bu sırada Eskipazar istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27) idaresinde 18 LH 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ön tarafı hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan Arzu Bal A. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Erdem

