Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Ekim yapılan bölgede yapılan çalışmada ekim alanına gelen araç takibe alınarak yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada G.S.(32), A.M.S. (28), A.Ş.Y'nin (29) üzerinde ve araçta toplam 33,5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Kenevir ekili bölgede ise ekili olarak 29 kök kenevir ve kurumaya bırakılmış 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulurken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığının öncelikleri doğrultusunda "uyuşturucuya sıfır tolerans" ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.



Ersin Turan

