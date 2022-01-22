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Karabük'te yangın paniği

Karabük'te yangın paniği
Karabük'te yangın paniği

Karabük'te bir binanın 2. katının balkonunda çıkan yangın paniğe neden olurken, evde yalnız yaşayan alkollü kadın sinir krizi geçirdi.

Karabük'te yangın paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yangın Yenimahalle Mehmetçik Caddesi'nde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Songül Babat'ın ikamet ettiği dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri gören Babat, komşularını arayarak yardım istedi. Komşuların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler evi sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada alkollü olan ve sinir krizleri geçiren Babat, polis ekipleri tarafından ambulansa kadar güçlükle getirildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yasin Erdem
 

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