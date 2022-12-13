Karabük'te yolcu otobüsü alev aldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskipazar - Karabük karayolu Mermermer kavşağında meydana geldi. Marmaris'ten yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmın dan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek, hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yasin Erdem



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