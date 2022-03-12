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Karabük'te yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi

Karabük'te yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi
Karabük'te yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi

Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü.

Karabük’te yollar buz pistine döndü, kazalar ardı ardına geldi - Tıkla İzle

Kent genelinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı bölgelerde adeta buz pistine dönen yollarda çok sayıda araç kayarak kazalara neden oldu. Rampa aşağı inmekte oldukça zorluk yaşayan sürücüler, tuzlama yapılmadığını gerekçe göstererek tepkilerini ortaya koydu.

100. Yıl Mahallesi'nde rampa aşağıya inen yolcu dolu minibüsün kayma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yolcular, dönerek duran minibüsten büyük panik yaşayarak indi. 5000 Evler semtinde ise aynı manzaralar yaşandı. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar kaydı, bazıları ise kaza yaptı.

Kentin değişik noktalarında meydana gelen buzlanma nedeniyle 50'den fazla araç, maddi hasarlı kazaya neden oldu. Buzlu yollarda araçlar kadar insanlar da yürümekte güçlük çekerken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Yasin Erdem
 

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