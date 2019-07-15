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Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal'ı (18) tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.  

Yasin Erdem

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