İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde 5 gram ‘skank' maddesi ele geçirilen D.G.(27) isimli şahsın, uyuşturucuyu temin ettiği kişilere yönelik yapılan düzenlenen operasyonda A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) isimli şahıslar gözaltına alınmış, ikametlerin de uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti. Şüphelilerden D.G.'ye ‘uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılırken, ‘uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) tutuklandı.  

Yasin Erdem
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.