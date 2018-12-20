Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde 5 gram ‘skank' maddesi ele geçirilen D.G.(27) isimli şahsın, uyuşturucuyu temin ettiği kişilere yönelik yapılan düzenlenen operasyonda A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) isimli şahıslar gözaltına alınmış, ikametlerin de uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti. Şüphelilerden D.G.'ye ‘uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılırken, ‘uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) tutuklandı.

Yasin Erdem

