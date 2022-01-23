Karabük'ten İstanbul ve Ankara'ya gidecek araçların geçişlerine izin verilmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ülkenin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sonrası Anadolu Otoyolu Bolu Dağı ve D-100 karayolunun tüm araçlara kapatıldığı bildirilmişti. Karabük'te de Ankara ve İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmiyor. Karabük-Eskipazar karayolu Mermer mevkiinde yolu trafiğe kapatan ekipler sürücüleri durum hakkında bilgilendirdi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında da kar yağışı dolayısıyla trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem