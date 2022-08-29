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Karabük'ün Eflani ilçesinde 'Ova Yaz Şenliği' yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 'Ova Yaz Şenliği' yapıldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde 'Ova Yaz Şenliği' yapıldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde düzenlenen Ova Yaz Şenliği’nde Ayşe Dinçer, Ramazan Çelik, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.

Ovaçalış köyüne bağlı Arnavut Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, Abdurrahman Delen ve Sezai Yıldırım sahne aldı.ünlü türkücü abdurrahman delen nin (sözu müziği) kendisine ait olan teknoloji eserine büyük ilgi gördü

Etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde eğlendi. Şenliğe AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş ve teşkilat mensupları katıldı.

Şenlik ağası ise 78 bin lira bağışta bulunan Muhammed Eren oldu. Etkinliğe, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

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