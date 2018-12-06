Karaburun'da dev dalgalar! İstanbul'da şiddetli fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarılar ardından il genelinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kıyı kesimlerde yağmur, rüzgarında etkisiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy Karaburun'da yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar dev dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgakıranı aşan dev dalgalar bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini de etkisi altına aldı. Balıkçı teknelerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kıyıda bekletildikleri görüldü. ,

Ufuk Kıvık