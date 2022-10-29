Karacabey'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Sabah saat 07.30 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde Emircan Yıldırım idaresindeki 54 ABV 176 plakalı otomobil seyir halinde iken Sadettin S.'nin kullandığı 16 FT 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç sürücüsü Emircan Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yasin Keskin



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