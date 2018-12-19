Karacabey'de tarım arazileri sular altında

Karacabey'de sağanak yağışlar Tophisar Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Tophisar'dan geçen ve Karadere'ye akan Hacı Sinan, Uludere ve Bahçıvan dereleri taştı. Karadere'deki su yoğunluğunun fazla olması sebebiyle 3 dereden taşan sular, Tophisar'daki Sazlıkçayır mevkiindeki seddi patlattı. Bazıları ekili yaklaşık 3 bin dönüm arazisi sular altında kaldı. Ayrıca taşan suların köy içine doğru ilerlediği görüldü. Çiftçiler DSİ tarafından felaketin yaşandığı bölgeye acil olarak tahliye pompası kurulmasını istedi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tophisarlı çiftçiler, hemen hemen her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, ancak son felaketin kendilerine daha büyük zarar verdiğini savundu. Başta DSİ olmak üzere bilmelerine rağmen hiçbir yetkilinin tedbir almadığını belirten köylüler, “Biz şimdi ne yapacağız? Büyük zarar içerisindeyiz. Bizim bu mağduriyetimiz ‘Geçmiş olsun' diyerek geçiştirilemez. Hakikaten perişan olduk” dediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tophisar Mahalle Muhtarı Hıfzı Çet, başta DSİ Karacabey 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü olmak üzere yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. “Bu kadar da olmaz” diyen Muhtar Çet, göz göre göre bu felaketin Tophisarlılara yaşatıldığını iddia etti. Yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirten Hıfzı Çet, “2 yıldan bu yana başta DSİ olmak üzere, BİMER ve CİMER'e dilekçe yoluyla şikayetlerimi bildirdim. Bazen de DSİ yetkililerini telefonla arayarak meseleyi anlattım. Nedense DSİ Şube Müdürü hiç Karacabey'de olmuyor. Hatta bazen arıyorum telefonlarımı açmıyor. Beni sürekli ‘Araç-gereç yok, alet yok.' vs diyerek oyalıyorlar. Hatta bana, ‘Bıktık senden' bile dediler. Ben onları BİMER ve CİMER'e şikayet ettiğim için kasten buna çare bulmadıklarını düşünüyorum. Bu felaket göz göre göre geldi. Peki şimdi ne olacak? Köyümüzün zararı nasıl karşılanacak? Çünkü daha büyük sıkıntı da, sular altında kalan arazilerden bu sular mart ayı sonuna kadar çıkmaz. Sular çıktıktan sonra bir de toprağın dinlenmesi, yani tava gelmesi gerekiyor ki bunun için de en az 2 ay lazım. Yani işin gerçeği bu arazilerde önümüzdeki sezon için ekim-dikim yapılması imkansız. Peki bu insanlarımız ekmeden, üretmeden ne kazanacak, geçimini nasıl sağlayacak? Köyümüzün bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Zamanında belki de bir greyderle çözülebilecek olan bu mesele şimdi ne hale geldi? Köyümüzden 3 dere geçiyor ve sular Karadere'ye akıyor. Karadere'de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşma yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise Tophisar'a DSİ tarafından tahliye pompası kurulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yasin Keskin