Karadağ Baş Müftüsü Fejzic: 'Dedelerimiz Türklerin bizi İslam'la şereflendirdiğini söylerdi'

Karadağ'da 02-05 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı'na katılan hukukçular, Cuma namazını Bar kentindeki Selimiye Camisi'nde kıldı. Karadağ Baş Müftüsü Rifat Fejzic Türk ekibi görünce Cuma hutbesine Türkçe devam etti.

Türk halkına ve devletine müteşekkir olduklarını söyleyen Fejzic, “Size devletinize halkınıza müteşekkiriz. Bu size olan sevgimiz çok eskilere dayanan bir sevgidir. Yaşlılarımız, dedelerimiz toplantılarda, mevlitlerde, camilerde Türklere her zaman dua ederdi. Çünkü derlerdi ki ‘Türkler bizi İslam'la şereflendirdi'. Bu topraklara İslam'ı getiren sizin dedelerinizdir. Bizim dedelerimiz de İslam'ı kabul etti. Bunun için size olan sevgimiz ve saygımız Osmanlı zamanından beri devam eden bir şeydir” dedi.

“En zor zamanda sizin büyük desteğinizi aldık”

Cami ve Külliye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapıldığını ifade eden Fejzic, “Hiçbir zaman unutmayacağım. Burada aynı anda 3 bina yapılmaya başlandı. Biz cami yapmaya, Ortodokslar ve Katolikler kilise yapmaya başladı. Biz kaba inşaatı bitirdik ve durduk. Ne yapacağımızı nasıl bitireceğimizi düşünüyordum. O esnada şundaki Adalet Bakanı o zaman Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a durumu anlattım. ‘Üç bina yapılıyor. Biz durduk, onlar devam etti' dedim. O da bir söz verdi dedi ki ‘İlk binayı siz açacaksınız Allah'ın izniyle.' Buradan talimat verdi. Bu bina yapıldı ve gerçekten ilk açan biz olduk. Yani en zor zamanda sizin büyük desteğinizi aldık. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye gibi büyük bir devlet arkalarında olduğunu için kendilerini daha emin hissettiklerini anlatan Fejzic, “Allah Türkiye'mizi korusun. Allah Türkiye'yi yöneten devlet adamlarına sağlık, uzun ömür versin. İnşallah bu birlik beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın. Allah'a tüm Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde yaşasın diye dua ediyoruz. Yüzyıllardır İslam'a hizmet eden Türk milleti inşallah meşaleyi her zaman taşır diye umuyoruz ve dua ediyoruz” diye konuştu.

Karadağ'ın en büyük camisi

Karadağ'ın en büyük camisi olan Selimiye Camisi ve İslam Kültür Merkezi, Balkanlar'daki külliye tarzındaki nadir yapılardan biri olarak biliniyor. Yapımına 2002 yılında başlanan 6 bin metrekare alan üzerine kurulu cami, finansal sıkıntılar nedeniyle inşaatının bitirilememesi üzerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle 2013 yeniden projelendirilmiş ve bir yıl içinde tamamlanarak 2014'de ibadete açılmıştı

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