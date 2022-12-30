Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Musa Enes Aksakal



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