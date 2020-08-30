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Karadağ'da halk genel seçimler için sandık başında

Karadağ'da halk genel seçimler için sandık başında
Karadağ'da halk genel seçimler için sandık başında

Balkan ülkesi Karadağ'da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Karadağ'da genel seçimler için oy kullanma işlemleri başladı. Karadağ'da halk, korona virüs salgınının gölgesinde 81 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanacak. 81 sandalyeli meclise girmek için 6 ittifak ve 5 siyasi parti olmak üzere 11 liste yarışacak. Yaklaşık 540 bin seçmen Karadağ'ı yaklaşık 30 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini yaptığı Sosyalist Demokrat Parti'nin (DPS) iktidarda kalıp kalmamasını belirleyecek. 30 yıldır iktidarda olan DPS, Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinde önemli rol üstlendi, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde önemli yer edindi.

Öte yandan, nüfusu 622 bin olan Karadağ'da korona virüs salgını büyük ölçüde kontrol altında tutuldu. Bugüne kadar 93 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam 4 bin 727 vaka kayıtlara geçti.

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