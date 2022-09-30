Karadağ'da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, savcılıkça çetelere yönelik yürütülen bir soruşturmaya dayanarak geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. İstanbul Organize Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, ‘Göl Çetesi' olarak da anılan Volkan R.'nin elebaşı olduğu suç örgütünün kilit ismi yakın takibe alındı.

İllegal yapı içinde birçok silahlı eylemi gerçekleştiren ve azmettiren olarak örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Soner R.'nin Büyükçekmece ilçesindeki farklı şahıslar adına kiralanmış “hücre” tipi ve güvenlikli bir evde gizlendiği belirlendi. Dış dünyayla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşayan R., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Söz konusu evde yapılan aramalarda 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli, 2 adet 32 mermi kapasiteli toplam 4 adet şarjör ile 73 fişek ele geçirildi.

Sadık Kahraman



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