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Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi
Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı, Korona virüs salgını nedeniyle Bingöl'e getirilerek yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazanı ve Bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan Bingöl'e 148 kişiyi getirildi. Bingöl Havalimanına inen yolculara burada maske dağıtılarak, sağlık taraması yapıldı. Bavulları dezenfekte edilen 148 Türk vatandaşı, güvenlik güçlerinin eşlik etmesiyle otobüslerle Kaleönü Mahallesi'nde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, karantinanın ardından ailelerinin yanına gideceklerini söyledi. Yurda yerleştirilenleri Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve ilgili kurum müdürleri karşılayarak ilgilendi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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