Karadeniz derbisinde gülen çıkmadı!

Maçtan dakikalar
10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasında buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
43. dakikada Fernando Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Fofana topu ağlara yolladı. 1-1
53. dakikada Benhur Keser'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir
Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Bahadır (Koray dk. 12) , Kerem (Gökhan dk. 74), Sefa (Emircan dk. 51), Grahovac, Mithat, Benhur (Alper dk. 74), Hurk (Kubilay dk. 46), Miya
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Efe, Enriko
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Samsunspor: Szumski, Zeki, Alim, Yusuf, Mücahit, Osman, Yusuf Emre (Ali Kaan dk. 46), Laura, Boldrin (Cihan dk. 84 ?), Fofana (Arvydas dk. 74), Douglas (Harris dk. 64)
Yedekler: Aykut, Soner, Yunus Emre, Şener, Ahmet, Sarp
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Mithat Pala (dk. 10) (Çaykur Rizespor), Fofana (dk. 43) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Koray, Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan, Mücahit (Samsunspor)
Ali Maşalacı - Kubilay Ateş