İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karadeniz derbisinde gülen çıkmadı!

Karadeniz derbisinde gülen çıkmadı!
Karadeniz derbisinde gülen çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasında buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

43. dakikada Fernando Boldrin'in ortasında ceza sahası içinde Fofana topu ağlara yolladı. 1-1

53. dakikada Benhur Keser'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

Çaykur Rizespor: Tarık, Ercan, Emirhan, Bahadır (Koray dk. 12) , Kerem (Gökhan dk. 74), Sefa (Emircan dk. 51), Grahovac, Mithat, Benhur (Alper dk. 74), Hurk (Kubilay dk. 46), Miya
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Efe, Enriko
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Samsunspor: Szumski, Zeki, Alim, Yusuf, Mücahit, Osman, Yusuf Emre (Ali Kaan dk. 46), Laura, Boldrin (Cihan dk. 84 ?), Fofana (Arvydas dk. 74), Douglas (Harris dk. 64)
Yedekler: Aykut, Soner, Yunus Emre, Şener, Ahmet, Sarp
Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Mithat Pala (dk. 10) (Çaykur Rizespor), Fofana (dk. 43) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Koray, Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan, Mücahit (Samsunspor)

Ali Maşalacı - Kubilay Ateş
 

İLGİLİ HABER
Gazeteciler Bayram Bektaşı protesto ederek salondan ayrıldı Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
İLGİLİ HABER
Bülent Korkmaz: 2 sahamızda çok kötü Bülent Korkmaz: '2 sahamızda çok kötü'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.