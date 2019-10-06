Karadeniz derbisinde hedef 3 puan

Ç. RİZESPOR 1-0 TRABZONSPOR
Canlı Anlatım
23' Rizespor, Melnjak'ın attığı nefis golle 1-0 öne geçti! Ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılarak önünü boşaltan Melnjak, Uğurcan'ın uzanamayacağı noktaya çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.Gol - Dario Melnjak
14' Bir sarı kartta Rizespor'lu Chatziisaias'a çıktı.Sarı Kart - Dimitrios Chatziisaias
14' Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.Sarı Kart - Kamil Cörekci
10' Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda topu kornere tokatladı.
9' Rizespor'da Diomande ceza alanı dışından çok sert vurdu. Top üst direğin bir metre üzerinden auta çıktı.
6' Trabzonspor'da Obi Mikel sarı kart gördü.Sarı Kart - John Mikel Obi
5' İlk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Sörloth ceza alanı içi sağ çaprazdan kaleye sokuldu. Penaltı noktası üzerine pasını çıkardı. Nwakaeme bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan köşeye giden topu güçlükle çıkardı
3' Rizespor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Boldrin direk kaleye yollamak istedi top baraja takıldı.
1' Maç başladı
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Karşılaşmanın 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Dimitrios, Meljnak, Diomande, Attamah, Abdullah, Boldrin, Samudio, Oğulcan