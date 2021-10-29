Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavililer 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Trondsen'in kale sahasına ortasında Djaniny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
69. dakikada Aminu Umar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Pohjanpalo'nun sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Boşta kalan topu Nwakaeme ağlarla buluşturdu. 2-1
85. dakikada Bakasetas, kullandığı fual atışını kale sahası içine gönderdi. Vitor Hogo'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar le, Vıtor Hugo, Trondsen (Denswill dk. 76), Berat Özdemir (Nwakaeme dk. 46), Hamsik, Siopis (Bakasetas dk. 65), Abdulkadir Ömür, Gervinho ? (Conlius dk. 14) , Djaniny (Serkan Asan dk. 77)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan,Fabricio Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Erik Sabo, Djokovic (Deniz dk. 80 ?), Bolasie Yala (Lelani Phiri dk. 66), Boldrin (Tyler Boyd dk. 66), Aminu Umar (Remy dk. 80 ?), Pohjanpalo (Bryan Dabo dk. 85 ?)
Yedekler: Tarık, Yasin, Emir Han Topçu, Alberk Koç, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Dokovic (dk. 22 pen.) (Çaykur Rizespor) , Djaniny (dk. 43 pen.), Nwakaeme (dk. 70) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Edgar le, Berat Özdemir, Trondsen (Trabzonspor), Boldrin, Fabricio Baiano, Tyler Boyd (Çaykur Rizespor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse
Trabzonspor gelecek hafta oynanacak derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Alanyaspor'u konuk edecek.