Karadeniz Gazı 20.23'te karaya çıkacak

Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın 20 Nisan 2023 günü Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak. 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek. Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede 20 Nisan günü yapılacak tören öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek. 53 yardımcı geminin de eşlik ettiği projede ilk etapta çalışmaların sürdüğü kuyulardan çıkartılacak olan yerli ve milli doğalgaz tesislerde işlendikten sonra 36 kilometre mesafeden ulusal ağa aktarılacak.

Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye Yüzyılı sloganınını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 20 Nisan 2023 günü saat 20.23'te töreni gerçekleştirecek.

Son 3 yıldır Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleri dünyadanın da dikkatini çekti. 500 milyar doları aşan değeriyle büyük yankı uyandıran doğalgazın Mayıs ayı başından itibaren hanelerde kullanılması bekleniyor. Öte yandan ucuz doğalgaz kullanımı, belirli miktarlarda doğalgaz hediyesi, belirli oranlarda indirim gibi vatandaşın lehine olacak formüller üzerinde de çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgazı karaya getirme töreninde vatandaşa yeni müjdeler açıklayacağı öğrenildi.

Onur Altındağ

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