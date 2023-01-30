Karadeniz gazı enerji ithalatını 30 milyar dolar düşürecek

‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi' kapsamında ‘Türkiye Yüzyılında Yeni Keşifler' başlığında panel gerçekleştirildi. “Türkiye Yüzyılında Yeni Keşifler” başlığında TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doç. Dr. M. Levent Yılmaz sunumlarını gerçekleştirdi. Panelde doğalgaz keşfinin önemi masaya yatırılırken enerji giderlerinin cari açığa etkisine de dikkat çekildi.

2021 yılında dünyada 4 trilyon metreküp gaz 37 milyar varil petrol üretildiğini söyleyen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, ‘'8 trilyon dolar dönen bir piyasanın içerisinde üretim şirketlerinin cirosunun büyüklüğü. Türkiye'den TPAO'nun ürettiği hacim 6 milyar 96 milyon dolar ciro. Bu rakam 8 trilyonun içerisinde yüzde 1'in bile altında. Üretim pastasından almamız gereken payı alamıyoruz. Yüzyılın problemi bu. 21'inci yüzyılda başka bir durumla karşı karşıyayız. Ana enerji 21. Yüzyılda doğalgaz olabilir'' dedi.

Enerji ithalatının cari açığa etkisiyle ilgili de konuşan Bilgin, ‘'Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı çözme durumu bir reel gerçeklik olarak duruyor. Bu gerçeklik içerisinde bu büyük sektörde oyuncu olmak istiyoruz. Bu pastadan pay almak için yatırım yapmamız lazım, üretim yapmamız lazım, arama yapmamız lazım. Bunların hepsini hep beraber strateji dahilinde yapmamız lazım. Türkiye'nin kendi gücüne sahip olması gerekiyor. Milli olarak kendi sondaj gemimize, ekipmana sahip olmamız gerekiyor. Milli enerji ve maden politikası ile çalışmalar yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.

“Enerji ithalatımız 70 milyar dolara düşecek”

Türkiye enerji açığı olan bir ülke olduğunu söyleyen Bilgin, ‘‘Enerji keşfi konusunda önemli zorluklar var. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseltecek küresel riskler var. 2017'de oluşturulan milli enerji ve maden politikası çerçevesinde Fatih gemisi alındı. İlk hedefimiz Doğu Akdeniz'di. Alanya 1 sondajı ilk sondajımızdı. Doğu Akdeniz'de yaptığımız faaliyetler karşılığında Türkiye Cumhuriyeti bürokratlarına ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu çalışmaların hafife alınmaması lazım. Yıllık 100 milyar enerji ithalatımız Karadeniz gazını çıkardığımızda 70 milyar dolara düşecektir'' şeklinde konuştu.

Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy



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