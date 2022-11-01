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Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini almayı bekliyor

Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini almayı bekliyor
Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini almayı bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Karadeniz hamsisi henüz tezgahlarda yerini almadı. Balıkçı esnafı palamut ve çinekopun bol olması nedeniyle bu sene hamsinin az çıkmasını beklediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayının ortalarından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan Karadeniz hamsisi bu yıl henüz daha yüzünü göstermedi. Karadeniz dışından gelen hamsinin kilogram fiyatı 50-70 TL arasında değişirken, bollaşması durumunda fiyatların 25 TL'ye kadar düşeceği öngörülüyor. Karadeniz'de palamut bolluğu devam ederken toplam ağırlığı 3 kilograma kadar çıkan 3 adet palamut 100 TL'den satılıyor.

Vedat Kılıç

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