Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini almayı bekliyor

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayının ortalarından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan Karadeniz hamsisi bu yıl henüz daha yüzünü göstermedi. Karadeniz dışından gelen hamsinin kilogram fiyatı 50-70 TL arasında değişirken, bollaşması durumunda fiyatların 25 TL'ye kadar düşeceği öngörülüyor. Karadeniz'de palamut bolluğu devam ederken toplam ağırlığı 3 kilograma kadar çıkan 3 adet palamut 100 TL'den satılıyor.

Vedat Kılıç

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