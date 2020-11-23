Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

Havaların soğuması ile birlikte kendisini daha çok gösteren ve Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan hamsi balığı, Ordu'da 15 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz'de yaylarda etkili olan kar yağışı ile birlikte soğuyan deniz suyu, hamsinin lezzetini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 40 liraya kadar yükselen hamsi fiyatı, ucuzlayınca da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

"GÜNLÜK 60 KASAYA KADAR HAMSİ SATILABİLİYOR"

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsiye yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, “Bu şekilde devam ederse ilgi artarak devam edecek. Şuanda 10-15 lira arasında satılıyor. Vatandaşların cebini de yormuyor. Tezgahlarda güzel hamsi var. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şuanda tezgahlarda işler zayıf olsa da günlük en az 15 kasa hamsi satılıyor. Bu rakam en fazla 60 kasaya kadar ulaşabiliyor” dedi.

HAMSİ ŞUANDA AZ AVLANIYOR

Ceylan, hamsinin geleceğinin meçhul olduğunu ifade ederek, şuanda avlanan hamsinin boyut olarak orta seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Vatandaşlar da hamsinin fiyatının normal seviyede olduğuna dikkat çekerek, insanların bu özellikle bu mevsimlerde hamsi ve diğer balık çeşitlerinden tüketmesi gerektiğini aktardı.



Selim Kuşcu