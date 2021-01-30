Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de zamanla tüm Karadeniz Bölgesi'nde güneyli yönlerden fırtına(40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.