Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladı

Havaların mevsim normallerine dönmesi ve rüzgarların kendini hissettirmesi ile birlikte soğuk hava Karadeniz'de etkili olmaya başladı. Karadeniz'de rüzgar yer yer poyraz olarak yaklaşık 10-20 km/sa ulaştı. Sıcaklık 9 dereceye kadar düştü. Rüzgarın artması ve dalgaların sahile vurması dolayısıyla kumsala doğru ilerleyen dalgalar, Akçakoca'da Mavi bayraklı plajların bir bölümünü kapladı. Fırtına ile deniz sahilde 20-30 metre kadar kıyı şeridine girerken, plajın büyük bölümünü deniz suları altında kaldı.

(Veysi Hançer Ünnü/İHA)