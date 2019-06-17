Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakası önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali'de 1 Haziran Cumartesi günü 40 gözetleme kulesi, 1 jetski, 2 zodyak bot ile boğulma vakalarına karşı aktif olarak müdahale ediyor.

Konuyla ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “62 personelimiz, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski kurtarma aracı, 2 adet zodyak bot ile hizmet veriyoruz. 1 Haziran'dan bugüne boğulma tehlikesi geçiren 138 vatandaşımızı kurtardık. 75 vatandaşımızın tedavisi ayakta gerçekleştirilirken; 53 kişi ise hastanelere sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarını dikkate almaları, cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri noktasında hassasiyet bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.