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Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakası önlendi

Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakası önlendi
Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakası önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri, Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı görevlerinin başında. Ekipler Karadeniz sahillerinde 17 günde 138 boğulma vakasını önledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali'de 1 Haziran Cumartesi günü 40 gözetleme kulesi, 1 jetski, 2 zodyak bot ile boğulma vakalarına karşı aktif olarak müdahale ediyor. 

Konuyla ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “62 personelimiz, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski kurtarma aracı, 2 adet zodyak bot ile hizmet veriyoruz. 1 Haziran'dan bugüne boğulma tehlikesi geçiren 138 vatandaşımızı kurtardık. 75 vatandaşımızın tedavisi ayakta gerçekleştirilirken; 53 kişi ise hastanelere sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarını dikkate almaları, cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri noktasında hassasiyet bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.  

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