Karadeniz'de 2 milyon 679 bin dozdan fazla aşı yapıldı

Kovid-19'un mutasyona uğramasının ardından Türkiye'de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz'de oldukça etkili oldu. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 626 bin 107 birinci doz, 1 milyon 53 bin 395 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 679 bin 502 doz aşı yapıldı. Karadeniz'de en çok aşı yapılan il Samsun olurken, en az aşı yapılan il ise Bayburt oldu.

Karadeniz'deki 18 ilde 2 milyon 626 bin dozdan fazla aşı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde en çok aşı Samsun'da yapıldı.

Samsun'da 258 bin 112 birinci doz, 164 bin 750 ikinci doz olmak üzere 422 bin 862 doz aşı uygulandı.

Artvin'de 37 bin 349 birinci doz, 25 bin 764 ikinci doz olmak üzere 63 bin 113 doz aşı yapıldı

. Rize'de 68 bin 35 birinci doz, 42 bin 807 ikinci doz olmak üzere 110 bin 842 doz aşı uygulandı.

Trabzon'da 161 bin 552 birinci doz, 105 bin 948 ikinci doz olmak üzere 267 bin 500 doz aşı uygulandı.

Bayburt'ta 10 bin 925 birinci doz, 6 bin 824 ikinci doz olmak üzere 17 bin 749 doz aşı uygulandı.

Gümüşhane'de 20 bin 832 birinci doz, 13 bin 18 ikinci doz olmak üzere 33 bin 850 doz aşı uygulandı.

Giresun'da 108 bin 723 birinci doz, 71 bin 727 ikinci doz olmak üzere 180 bin 450 doz aşı uygulandı.

Ordu'da 163 bin 32 birinci doz, 104 bin 249 ikinci doz olmak üzere 267 bin 281 doz aşı uygulandı.

Tokat'ta 121 bin 192 birinci doz, 79 bin 686 ikinci doz olmak üzere 200 bin 878 doz aşı uygulandı.

Amasya'da 78 bin 606 birinci doz, 51 bin 238 ikinci doz olmak üzere 129 bin 844 doz aşı uygulandı.

Çorum'da 107 bin 797 birinci doz, 71 bin 270 ikinci doz olmak üzere 179 bin 67 doz aşı uygulandı.

Sinop'ta 55 bin 163 birinci doz, 35 bin 564 ikinci doz olmak üzere 90 bin 727 doz aşı uygulandı.

Kastamonu'da 88 bin 360 birinci doz, 58 bin 219 ikinci doz olmak üzere 146 bin 579 doz aşı uygulandı.

Karabük'te 49 bin 895 birinci doz, 31 bin 345 ikinci doz olmak üzere 81 bin 240 doz aşı uygulandı.

Bartın'da 43 bin 256 birinci doz, 27 bin 599 ikinci doz olmak üzere 70 bin 855 doz aşı uygulandı

. Bolu'da 66 bin 811 birinci doz, 44 bin 684 ikinci doz olmak üzere 111 bin 495 doz aşı uygulandı.

Zonguldak'ta 121 bin 601 birinci doz, 78 bin 40 ikinci doz olmak üzere 199 bin 641 doz aşı uygulandı.

Düzce'de 64 bin 866 birinci doz, 40 bin 663 ikinci doz olmak üzere 105 bin 529 doz aşı uygulandı.

Karadeniz Bölgesi'nde böylece 1 milyon 626 bin 107 birinci doz, 1 milyon 53 bin 395 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 679 bin 502 doz aşı yapılmış oldu.

24 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 13 milyon 49 bin 693 birinci doz, 7 milyon 951 bin 384 ikinci doz olmak üzere toplam 21 milyon 1077 doz aşı uygulanmış oldu. Türkiye'de yapılan 13 milyon 49 bin 693 birinci doz aşının 1 milyon 626 bin 107'si Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde uygulandı. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan 7 milyon 951 bin 384 ikinci doz aşının 1 milyon 53 bin 395'i de Karadeniz'deki illerde uygulandı. Öte yandan, Türkiye genelinde uygulanan 21 milyon 1077 doz aşıdan 2 milyon 679 bin 502 dozu da yine Karadeniz'deki illerde uygulandı.

Erdi Demür

