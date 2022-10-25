Karadeniz'de güneşin tadı sahilde çıktı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca ilçesinde yazdan kalma günler yaşanırken, güneşin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar ise sahile akın etti. Kış mevsimine girilirken güneşin tadını çıkartmak isteyen birçok vatandaş Akçakoca sahiline akın etti. Balık tutkunları oltalarını Karadeniz'e rastgele diyerek atarken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla güneşin tadını deniz kenarında sohbet ederek geçirdi.

Akçakocalılar ve deniz sevdalıları gün boyu Karadeniz sahillerinde güneşi doyasıya yaşadı.

Selçuk Akyol



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