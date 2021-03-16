Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı merkezli başlatılan operasyonda, Çarşamba, Terme, Canik ve Ordu'nun İkizce ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişiye kaldıkları evde baskın düzenlendi. Şahısların ev ve ahırlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda hayvanlara ait boş kulak küpesi ve farklı il ve ilçelerden çalındığı öğrenilen büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda jandarma asayiş ekipleri 13 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hamza Alp

