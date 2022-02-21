Karadeniz'de imkansızlıklar sadece zaman alıyor

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Mehmet Hacıefendioğlu (62) ev yapacağı araziye yol gitmediği için kendi çözümünü kendisi üretti. Araba yolundan 55 metre yukarıda bulunan arazisine ray döşeyen Hacıefendioğlu, inşaat malzemelerini teleferik telinin ucuna bağladığı vagonla taşıyor.

Karadeniz'de eğimli ve kısıtlı arazi yapısının olduğunu belirten Hacıefendioğlu, "Ev yapacağım araziye yol gitmiyor. Yol gitmesinin de pek imkanı yok. Çünkü araziye çıkan patika yolun bir tarafı mezarlık bir tarafında komşularımızın evi var. Bu nedenle ne yapabilirim diye düşündüm. Biraz araştırma yaptım. Sonra patika yoldan yukarı ray döşemeye karar verdim. Önce demirlerden rayları yaptım. Ardından yukarı bir teleferik motoru ve rayların üzerine vagonu yerleştirdim. Sorunsuz çalışmaya başladı. Günde 6-7 metreküp malzeme yukarıya çekebiliyoruz. Rayların mesafesi 55 metre. İşçiliğini ben yaptım.

İşçiliği hariç 20 bin TL masraf yaptım bu sisteme. Başka birisi yapsa işçiliği ile birlikte 50-60 bin TL masrafı olur. Evi yapmaya başlamadan bir ev masrafı yapıyoruz. Çünkü bizim arazilerimiz eğimli. Böyle olduğu için düz bir yerde ev yapmaktan daha masraflı oluyor. Bu konuda devletimizin bize destek olması gerekiyor. Bu yaptığım teleferiği evi yaptıktan sonra da kullanacağım. Bu artık burada kalıcı olacak" dedi.

Kenan Akyüz