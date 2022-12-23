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Karadeniz'de kilolarca hamsi yakalanınca, vatandaşa bedava dağıtıldı

Karadeniz'de kilolarca hamsi yakalanınca, vatandaşa bedava dağıtıldı
Karadeniz'de kilolarca hamsi yakalanınca, vatandaşa bedava dağıtıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında yakalanan kilolarca hamsi balıkçı barınağına getirilerek, tırlara yüklendi. Denizde hamsi bolluğu yaşanınca, balıkçılar vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar, kilo kilo hamsi ile döndü. Geçtiğimiz hafta 80, bu hafta ise 35 liraya düşen hamsi, bu kez vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hamsinin tezgahta 35 lira olduğunu belirten vatandaşlar, "Şimdi bize torbalarla ikram ediyorlar. Balıkçılara teşekkür ediyoruz. Tezgahta satılan hamsi alıcı ile satıcı arasında, diyecek bir lafımız yok" diye konuştular.

Akçakoca'ya gezmeye gelen bir vatandaş ise, "Gezmeye geldik ancak bize torba ile hamsi ikram ettiler çok sevindik" diye konuştu.

Tuncay Türkgülü

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